  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Катастрофа Ан-148 під Москвою: ніхто не вижив

    Літак впав біля села Степановське, а не Аргуново
    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Про це інформує ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах. Рятувальники, що прибули на місце, виявили велику кількість загиблих. Російське міністерство з надзвичайних ситуацій уточнило, що літак впав біля села Степановське, а не Аргуново, як повідомлялося раніше.
    • Сьогодні, 15:27
    • Розсилка
    Літак, що розбився
    Фото: hans-gille.livejournal.com
    Літак, що розбився

    Літак впав біля села Степановське, а не Аргуново

    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Про це інформує ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.

    Рятувальники, що прибули на місце, виявили велику кількість загиблих.

    Російське міністерство з надзвичайних ситуацій уточнило, що літак впав біля села Степановське, а не Аргуново, як повідомлялося раніше.

    «Інтерфакс» з посиланням на неназване джерело повідомляє, що слідчі при розслідуванні справи будуть особливо досліджувати питання можливих несправностей, в тому числі в двигуні або механізації крила.

    Сервіс flightradar24 повідомив, що прямо перед втратою сигналу літак за хвилину знизився з 1900 до 975 метрів.

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

    Читайте також
    Росія катастрофа літак рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ