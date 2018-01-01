Катастрофа Ан-148 під Москвою: ніхто не вижив
- Сьогодні, 15:27
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Літак впав біля села Степановське, а не Аргуново
В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Про це інформує ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.
Рятувальники, що прибули на місце, виявили велику кількість загиблих.
Російське міністерство з надзвичайних ситуацій уточнило, що літак впав біля села Степановське, а не Аргуново, як повідомлялося раніше.
«Інтерфакс» з посиланням на неназване джерело повідомляє, що слідчі при розслідуванні справи будуть особливо досліджувати питання можливих несправностей, в тому числі в двигуні або механізації крила.
Сервіс flightradar24 повідомив, що прямо перед втратою сигналу літак за хвилину знизився з 1900 до 975 метрів.
Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».
Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.