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    У світі

    Авіакатастрофа в Індонезії: розкрито деталі падіння Boeing у море

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    <p>Рятувальники вже виявили уламки Boeing 737 недалеко від острова Лаки</p> - Авіакатастрофа в Індонезії: розкрито деталі падіння Boeing у море

    Рятувальники вже виявили уламки Boeing 737 недалеко від острова Лаки

    Наразі не ясно, чому екіпаж не подав сигнал лиха

    Літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в суботу, 9 січня, поблизу Джакарти, аварійних сигналів не подавав. Рятувальники намагаються з'ясувати причину цього.

    Про це пише агентство Antara з посиланням на заступника голови відділення по операціях і готовності Пошуково-рятувального управління Індонезії Бамбанг Суріо Аджи.

    «Нам потрібно визначити, чому він не передав сигнал... Австралія також не отримала сигнал. Тому пошуково-рятувальне управління все ще намагається з'ясувати, чому аварійний радіомаяк залишають поза передачею сигнал», –заявив Аджи.

    Також стало відомо про виявлення уламків пасажирського Boeing 737, що впав.

    Військово-повітряні сили Індонезії підготували два вертольоти і літак для допомоги в проведенні пошуково-рятувальної операції.

    Зазначається, що пошуки ускладнює погана видимість. Проте, пошукові роботи тривають.

    Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

    Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

    ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

    Також з'явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.

    Теги: авіакатастрофа літак Boeing Індонезія рятувальники море
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