Авіакатастрофа в Індонезії: розкрито деталі падіння Boeing у море

Рятувальники вже виявили уламки Boeing 737 недалеко від острова Лаки

Наразі не ясно, чому екіпаж не подав сигнал лиха

Літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав катастрофи в суботу, 9 січня, поблизу Джакарти, аварійних сигналів не подавав. Рятувальники намагаються з'ясувати причину цього.

Про це пише агентство Antara з посиланням на заступника голови відділення по операціях і готовності Пошуково-рятувального управління Індонезії Бамбанг Суріо Аджи.

«Нам потрібно визначити, чому він не передав сигнал... Австралія також не отримала сигнал. Тому пошуково-рятувальне управління все ще намагається з'ясувати, чому аварійний радіомаяк залишають поза передачею сигнал», –заявив Аджи.

Також стало відомо про виявлення уламків пасажирського Boeing 737, що впав.

Військово-повітряні сили Індонезії підготували два вертольоти і літак для допомоги в проведенні пошуково-рятувальної операції.

Зазначається, що пошуки ускладнює погана видимість. Проте, пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, що у суботу впав у воду недалеко від острова Лаки літак авіакомпанії Sriwijaya Air, що вилетів зі столиці Індонезії Джакарти.

Відомо, що його на борту перебували 65 осіб, включаючи 10 дітей, а також 12 членів екіпажу.

ервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українців на борту авіалайнера не було.

Також з'явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії.