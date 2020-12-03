Австрія почала часткове послаблення жорсткого карантину

Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку у нічний час до 6 січня

Влада відновить роботу школи та дитячі садочки, також дозволять відкрити магазини роздрібної торгівлі та перукарні

Австрія з понеділка починає часткове ослаблення локдауна. Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

При цьому гастрономія, готелі та заклади культури (крім музеїв) будуть закриті до 7 січня. Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку у нічний час до 6 січня.

«Жорстка ізоляція мала ефект. В перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще пів року. Кроки відкриття можливі тільки з обмеженнями», – заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Він додав, що майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого звикли, проте воно «має бути гідним». Австрійцям планують дозволити зустрічі групами до 10 осіб, а також знімуть обмеження на виїзд.

При цьому з 24 грудня будуть дозволені індивідуальні види спорту на відкритому повітрі, такі як катання на лижах або ковзанах. Також відкриються зоопарки на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діятиме як мінімум до 6 грудня.

До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні.

Крім того, Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи.

Також, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.