  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Австрія почала часткове послаблення жорсткого карантину

    • Розсилка
    Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку у нічний час до 6 січня - Австрія почала часткове послаблення жорсткого карантину
    Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку у нічний час до 6 січня

    Влада відновить роботу школи та дитячі садочки, також дозволять відкрити магазини роздрібної торгівлі та перукарні

    Австрія з понеділка починає часткове ослаблення локдауна. Про це повідомляє Austria Presse Agentur.

    При цьому гастрономія, готелі та заклади культури (крім музеїв) будуть закриті до 7 січня. Також продовжить діяти заборона на вихід з будинку у нічний час до 6 січня.

    «Жорстка ізоляція мала ефект. В перспективі ми повернемося до нормального життя влітку, але до цього часу ще пів року. Кроки відкриття можливі тільки з обмеженнями», – заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

    Він додав, що майбутнє Різдво буде відрізнятися від того, до якого звикли, проте воно «має бути гідним». Австрійцям планують дозволити зустрічі групами до 10 осіб, а також знімуть обмеження на виїзд.

    При цьому з 24 грудня будуть дозволені індивідуальні види спорту на відкритому повітрі, такі як катання на лижах або ковзанах. Також відкриються зоопарки на відкритому повітрі.

    Нагадаємо, що з 17 листопада через зростання кількості хворих на коронавірус Австрія повернула суворий локдаун, який діятиме як мінімум до 6 грудня.

    До слова, Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні.

    Крім того, Австрія планує провести вакцинацію населення від Covid-19 у три етапи.

    Також, з 16 листопада Греція через коронавірус закриває школи та дитсадки.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Австрія Себастьян Курц карантин влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies