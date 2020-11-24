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    У світі

    Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні

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    25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні - Австрія планує вакцинувати населення від Covid-19 у січні
    25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні

    Підготовка стратегії і логістики вакцинації вже завершені

    Австрія планує на початку січня почати процес вакцинації проти коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає The Local.

    Згідно з планом вакцинації Євросоюзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз вакцини.

    «У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика знаходиться у стадії підготовки. Твердження (вакцини – ред.) на ринку визначає фактичний старт», – сказав Аншобер.

    За його словами, в січні будуть проведені сотні тисяч вакцинацій, «якщо не станеться щось неймовірне».

    Водночас канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що в середу, 25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні, який «поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя».

    У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

    У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.  

    У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Австрія міністр Себастьян Курц вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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