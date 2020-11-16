Досвід Словаччини. Австрія проведе масове тестування на Covid-19

У Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, пройшло два етапи загальнонаціонального тестування на Covid-19

Уряд Австрії планує провести масове тестування у два етапи: наприкінці локдауну, який діє до 6 грудня, та перед Різдвом

Влада Австрії планує провести масове тестування населення до настання різдвяних свят.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю ORF.

«Ми перебуваємо у тісному контакті зі Словаччиною, яка декілька тижнів тому як перша країна у Європі втілила проєкт масового тестування населення. І це дивовижно ефективно спрацювало… Ми в Австрії вирішили також вдатися до такого кроку: по-перше, хочемо провести масове тестування наприкінці локдауну, щоб можна було безпечно відкрити школи та інші заклади, а по-друге – працюємо над тим, аби завдяки масовому тестуванню різдвяні свята пройшли якомога безпечніше», – заявив Курц.

За словами австрійського канцлера, Словаччині вдалося у ході масового тестування виявити десятки тисяч інфікованих коронавірусом та відправити їх на карантин, «тим самим значно зменшити темпи інфікувань».

Таким чином, уряд Австрії планує провести масове тестування у два етапи: наприкінці локдауну, який діє до 6 грудня, та перед Різдвом.

На наступному тижні уряд поінформує громадськість про деталі тестування.

Нагадаємо, Австрія не грається в «карантин на вихідних»: уряд запровадив жорсткий локдаун.

Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування на Covid-19. У ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. Другий етап було проведено 7-8 листопада.

На першому етапі, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 млн мешканців Словаччини, позитивний результат на коронавірус виявили у 1,06% протестованих. У ході другого етапу 0,66% тестів виявилися позитивними.

До слова, Словаччина послаблює карантин на тлі зменшення кількості інфікованих коронавірусом.

Джерело: Укрінформ