Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)

Водій автомобіля BMW, яким подорожували українці в напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом

Водій автомобіля BMW, яким подорожували українці в напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом

Автівка на великій швидкості наїхала на електричний стовп

У Польщі поблизу населеного пункту Жгув автомобіль влетів в електричний стовп, в результаті аварії загинули троє громадян України. Про це повідомляє Dziennik Lodzki.

Зазначається, що водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розлився на дві частини.

В автівці на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві.

Загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна дівчина, ще одна дівчина 25-ти років перебуває в лікарні.

У ДТП також брали участь ще два автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Нагадаємо, на трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото).

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