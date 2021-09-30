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    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)

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    Водій автомобіля BMW, яким подорожували українці в напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом - Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Водій автомобіля BMW, яким подорожували українці в напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом
    фото: dzienniklodzki.pl

    Автівка на великій швидкості наїхала на електричний стовп

    У Польщі поблизу населеного пункту Жгув автомобіль влетів в електричний стовп, в результаті аварії загинули троє громадян України. Про це повідомляє Dziennik Lodzki.

    Зазначається, що водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль на великій швидкості наїхав на електричний стовп і розлився на дві частини.

    В автівці на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві.

    Загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна дівчина, ще одна дівчина 25-ти років перебуває в лікарні.

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    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)
    фото: dzienniklodzki.pl

    У ДТП також брали участь ще два автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

    Нагадаємо, на трасі Київ – Харків двоє лихачів влаштували серйозні ДТП (фото).

    До слова, момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео.

    Теги: ДТП Польща смерть водій українці автомобіль
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    Автомобіль розірвало навпіл: у ДТП в Польщі загинули троє українців (фото)