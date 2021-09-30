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    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео

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    Від легковика лишилась купа металобрухту - Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Від легковика лишилась купа металобрухту
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Легковий автомобіль від зіткнення зі сміттєвозом розтрощився

    Смертельна дорожньо-транспортна пригода, що сталася вранці 29 вересня в селищі Козин, зафіксована камерою відео нагляду. Відео моменту ДТП оприлюднив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    На відео видно, як легковик на високій швидкості врізається у вантажівку.

    Як повідомлялося, водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes.

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    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео
    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео

    У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео