Момент смертельної ДТП під Києвом потрапив на відео

Легковий автомобіль від зіткнення зі сміттєвозом розтрощився

Смертельна дорожньо-транспортна пригода, що сталася вранці 29 вересня в селищі Козин, зафіксована камерою відео нагляду. Відео моменту ДТП оприлюднив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як легковик на високій швидкості врізається у вантажівку.

Як повідомлялося, водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes.

У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.