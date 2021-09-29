- Своєчасно відрегулюйте світло фар та налагодьте їх технічний стан.
- Не економте на фарах, вмикайте їх за будь-яких умов обмеженої видимості.
- Виконуючи маневр повороту, пам’ятайте, що фари світять прямо та не повертають з тією ж швидкістю, що і колеса. Тому виконуйте маневр, не поспішаючи, бо в темряві може бути дитина, доросла людина або тварина.
- Перемикати дальнє світло фар потрібно не менш ніж за 250 м до зустрічного транспорту, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв.
Поліція нагадала водіям про важливе правило, яке почне діяти з 1 жовтня
Порушникам загрожують штрафи
В Україні із 1 жовтня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. Поліція нагадує, що порушникам загрожують штрафи.
У поліції нагадали, в Україні з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар.
«Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі при будь-якій погоді і істотно зменшить ризик потрапити в ДТП», – уточнили правоохоронці.
Включення ближнього світла в період з 1 жовтня по 1 травня на автомобілях поза населеними пунктами передбачено пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року (№1306).
За порушення цієї вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч.2 статті 122 КУпАП).
Патрульна поліція надала декілька порад з догляду за автомобілем:
- Збільшіть дистанцію. Навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях.
- Тримайтеся правого краю дороги. Трапляється, що водії в умовах поганої видимості виїжджають на середину дороги. Якщо ваш транспортний засіб буде їхати якомога ближче до краю проїзної частини, ризик зіткнення із зустрічним транспортним засобом мінімізується.
- Увімкніть обігрів скла. Стежте за тим, щоб на лобовому склі не утримувалась волога. Також встановіть таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість.
- Дотримуйтеся безпечної швидкості. Перевищення швидкості на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом.
- Уникайте небезпечних маневрів, насамперед обгону. Пам’ятайте, в умовах поганої видимості обгін може коштувати здоров’я або навіть життя.
- При повній відсутності видимості, з’їдьте на узбіччя та залиште автомобіль з увімкненими габаритами та фарами. Інколи найкраще рішення – перечекати негоду. Особливо, якщо попереду довга подорож. Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість.
Також нагадаємо, що обов’язковий техогляд повертається. Названо автомобілі, які його не пройдуть.