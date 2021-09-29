Поліція нагадала водіям про важливе правило, яке почне діяти з 1 жовтня

Порушникам загрожують штрафи

В Україні із 1 жовтня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. Поліція нагадує, що порушникам загрожують штрафи.

У поліції нагадали, в Україні з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар.

«Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі при будь-якій погоді і істотно зменшить ризик потрапити в ДТП», – уточнили правоохоронці.

Включення ближнього світла в період з 1 жовтня по 1 травня на автомобілях поза населеними пунктами передбачено пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року (№1306).

За порушення цієї вимоги водіям загрожує штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч.2 статті 122 КУпАП).

Патрульна поліція надала декілька порад з догляду за автомобілем:

Своєчасно відрегулюйте світло фар та налагодьте їх технічний стан.

Не економте на фарах, вмикайте їх за будь-яких умов обмеженої видимості.

Виконуючи маневр повороту, пам’ятайте, що фари світять прямо та не повертають з тією ж швидкістю, що і колеса. Тому виконуйте маневр, не поспішаючи, бо в темряві може бути дитина, доросла людина або тварина.

Перемикати дальнє світло фар потрібно не менш ніж за 250 м до зустрічного транспорту, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв. Ось ще кілька порад для безпечного водіння у осінню негоду:

Збільшіть дистанцію. Навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях.

Тримайтеся правого краю дороги. Трапляється, що водії в умовах поганої видимості виїжджають на середину дороги. Якщо ваш транспортний засіб буде їхати якомога ближче до краю проїзної частини, ризик зіткнення із зустрічним транспортним засобом мінімізується.

Увімкніть обігрів скла. Стежте за тим, щоб на лобовому склі не утримувалась волога. Також встановіть таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість.

Дотримуйтеся безпечної швидкості. Перевищення швидкості на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом.

Уникайте небезпечних маневрів, насамперед обгону. Пам’ятайте, в умовах поганої видимості обгін може коштувати здоров’я або навіть життя.

При повній відсутності видимості, з’їдьте на узбіччя та залиште автомобіль з увімкненими габаритами та фарами. Інколи найкраще рішення – перечекати негоду. Особливо, якщо попереду довга подорож. Не продовжуйте рух, якщо відчуваєте втому та сонливість.

Також нагадаємо, що обов’язковий техогляд повертається. Названо автомобілі, які його не пройдуть.