У центрі Києва автомобіль протаранив автобус із дітьми, є постраждалі (фото)

Peugeot на швидкості врізався в автобус

Двоє малолітніх дітей отримали травми

У середу, 29 вересня, в Печерському районі Києва зіткнулися легковий автомобіль Peugeot та автобус, який перевозив дітей. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх. Про це повідомляє «Обозреватель».

ДТП сталася на вулиці Московській, 8Б.

За словами очевидців, водійка легкового автомобіля на швидкості протаранила автобус зі школярами 2-3 класів.

Внаслідок зіткнення в салоні автобуса впали діти. Один хлопчик отримав важку травму голови, а дівчинка – внутрішні травми. Їх госпіталізували до лікарні.

Через ДТП на цій ділянці дороги утворився затор.

Столичні поліцейські встановлюють деталі та обставини ДТП. На місці працюють слідчі.

Як повідомлялося, на Столичному шосе в Києві позашляховик Range Rover злетів із крутого повороту на зелену зону та врізався в купу шин. Після цього автомобіль зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припаркованих машини та перекинувся на дах.

27 вересня в селищі Велика Димерка Броварського району автомобіль Daewoo Lanos збив на пішохідному переході 63-річну жінку з десятирічним онуком.