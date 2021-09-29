Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)

На місці ДТП загинули двоє людей

У середу, 29 вересня, близько 7 години ранку поблизу дамби в селищі Козин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes.

У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 29 вересня в Печерському районі Києва зіткнулися легковий автомобіль Peugeot та автобус, який перевозив дітей. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх.