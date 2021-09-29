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    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)

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    Від легковика лишилась купа металобрухту - Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Від легковика лишилась купа металобрухту
    Фото: Нацполіція

    На місці ДТП загинули двоє людей

    У середу, 29 вересня, близько 7 години ранку поблизу дамби в селищі Козин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes.

    У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)

    На місці події працює слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 29 вересня в Печерському районі Києва зіткнулися легковий автомобіль Peugeot та автобус, який перевозив дітей. За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали двоє неповнолітніх.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть водій Київщина автомобіль
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    Смертельна ДТП під Києвом: Toyota влетіла у сміттєвоз (фото)