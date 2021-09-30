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    Барбадос оголосив про вихід з-під влади королеви Британії

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    Прем'єр-міністерка Барбадосу Міа Моттлі каже, що перед&nbsp;рішенням про перехід&nbsp;її країни до парламентської республіки було&nbsp;багато роздумів - Барбадос оголосив про вихід з-під влади королеви Британії
    Прем'єр-міністерка Барбадосу Міа Моттлі каже, що перед рішенням про перехід її країни до парламентської республіки було багато роздумів
    фото: CNW

    Незалежність Барбадосу була проголошена ще у 1966 році

    Острівна держава Барбадос, яка знаходиться в Карибському басейні, виходить з-під влади британської корони. Виконувати обов'язки президента буде генерал-губернатор Сандра Мейсон, повідомляє CNW.

    Повідомляється, що парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, щоб до 30 листопада Барбадос став республікою. Як заявила прем'єр-міністр Міа Моттлі, рішення було ретельно продумано, а поправка до конституції скасовує Барбадоський Указ 1966 року Її Величності королеви Великобританії.

    «Ці переговори велися з грудня 1998 року», – додала Моттлі.

    Вона підкреслила, що новий закон покладе край Барбадосу як британській державі з тих пір, як англійські поселенці вперше висадилися тут в 1625 році. При цьому Барбадос не буде змінювати назву.

    Зазначимо, незалежність Барбадосу була проголошена ще в 1966 році.

    Раніше повідомлялося, що Барбадос в 2021 році офіційно стане республікою, і королева Великої Британії Єлизавета II більше не буде монархом цієї острівної держави.

    Торік стало відомо, що королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі.

    Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету з поста глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом 16 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.

    Теги: Королева Єлизавета II незалежність Велика Британія держава
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    Барбадос оголосив про вихід з-під влади королеви Британії