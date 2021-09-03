«Лондонський міст зруйновано». Секретний план на випадок смерті королеви потрапив у пресу

Коли наступить день «Д», інформацію про смерть монархині закодують

Уряд Великої Британії оновив план дій під назвою «Лондонський міст» на випадок смерті королеви Єлизавети II. Оновлений план на 10 днів враховує пандемію Covid-19.

Докладний план опинився у розпорядженні видання Politico. Згідно з документами, Букінгемський палац передасть інформацію про смерть королеви співробітникам і урядовцям, використовуючи кодову фразу «Лондонський міст зруйнований». Прем'єр-міністр країни стане одним з перших, кому повідомлять про її смерть. День, коли помре королева, назвуть «Днем Д». Кожен наступний день, що передує її похорону, буде позначатися, як «Д+1», «Д+2» і т.і.

Королівська родина випустить «офіційне повідомлення», повідомивши про це громадськість. Секретарі департаментів матимуть сказати міністрам фразу: «Нас щойно проінформували про смерть Її Величності Королеви». Міністри та посадовці також отримають електронного листа від секретаря кабінету міністрів, чернетка якого говорить: «Шановні колеги, я з сумом пишу вам, щоб повідомити вам про смерть Її Величності Королеви».

Після листів прапори у Лондоні будуть приспущені на 10 хвилин. Парламент Британії і законодавчі органи Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії закриються. Колір сайту королівської сім'ї зміниться на чорний з короткою заявою, що підтверджує смерть королеви. На сайті уряду вгорі відображатиметься чорний банер. На всіх сторінках державних відомств в соціальних мережах також буде відображатися чорний банер, а фотографії в профілі зміняться на герб відомства. Забороняється публікувати нетерміновий контент. Ретвіти строго заборонені, якщо тільки це не дозволено головою відділу комунікацій центрального уряду.

Похорон буде через 10 днів після смерті. Прем'єр буде першим членом уряду, який зробить заяву. Всім іншим членам уряду буде дано вказівку не давати коментарів до виступу прем'єра.

Міноборони організує салюти, буде оголошено хвилину мовчання всією країною. Потім прем'єр проведе аудієнцію з новим королем, а о 18:00 король Карл (монарше ім'я принца Чарльза — старшого сина Єлизавети) виступить по радіо.

Тим часом у соборі Святого Павла в центрі Лондона пройде поминальна служба. Присутні будуть прем'єр і невелика кількість високопоставлених міністрів. О 10 годині ранку наступного дня після смерті королеви Рада з приєднання збереться, щоб проголосити короля Карла новим сувереном. Туди не можна буде надягати прикраси.

О 15:30 прем'єр та уряд проведуть аудієнцію у нового короля. Наступного дня труна королеви повернеться до Букінгемського палацу. Якщо королева помре не у Лондоні, її труну доставлять до столиці королівським поїздом, яку зустрінуть урядовці. Якщо королева помре у Шотландії, труна може бути доставлена або поїздом, або літаком. Наступні кілька днів король Чарльз отримуватиме співчуття у різних частинах Великої Британії.

Тим часом спецслужби перебуватимуть у стані підвищеної готовності до посилення терористичної загрози. День державного похорону буде днем національного трауру, він стане вихідним.

За останніми даними, 95-річна королева здорова і поки немає підстав думати, що план доведеться пустити в дію найближчим часом. На осінь у Єлизавети запланована низка офіційних зустрічей.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року у віці 99 років помер принц Філіп – чоловік Єлизавети ІІ. У лютому-березні принц Філіп 28 днів провів у лікарні. Тоді у Букінгемському палаці повідомляли, що госпіталізація не пов'язана з коронавірусом.

Нещодавно 95-річну королеву Єлизавету ІІ сфотографували за кермом Range Rover.