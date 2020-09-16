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    Королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі

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    <span>Королева Великобританії Єлизавета ІІ</span> - Королеву Єлизавету II позбавлять влади у Барбадосі
    Королева Великобританії Єлизавета ІІ

    Острів стане республікою на свою 55-ту річницю незалежності від Сполученого Королівства, яку здобув у 1966 році

    Королева Великої Британії Єлизавета II перестане бути главою держави у Карибському морі Барбадос, адже у 2021 році острів офіційно стане республікою. Про це заявила генерал-губернатор Барбадосу Сандра Мейсон на відкритті осінньої сесії місцевого парламенту, повідомляє Royal Central.

    Мейсон сказала: «Прийшов час повністю залишити позаду наше колоніальне минуле. Мешканці Барбадосу хочуть главу держави Барбадос. Це остаточний вираз впевненості в тому, хто ми є і чого ми здатні досягти».

    Зазначимо, що острів стане республікою на свою 55-ту річницю незалежності від Сполученого Королівства, яку здобув у 1966 році. Попри те, що тоді Барбадос став повністю незалежною суверенною державою, Єлизавета II залишалась конституційним монархом країни.

    Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету з поста глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом 16 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.

    Нагадаємо, що королева Єлизавета посвятила у лицарі 100-річного ветерана, який зібрав 33 млн фунтів для медиків.

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