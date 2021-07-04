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    У Канаді повалили монументи британських королев (відео)

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    Протестувальники у Канаді повалили монументи британських королев - У Канаді повалили монументи британських королев (відео)
    Протестувальники у Канаді повалили монументи британських королев
    Фото: APTN News, @ajplus

    Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів

    У Канаді демонстранти повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II. Про це інформує APTN у мережі Твіттер.

    Це сталося на акції протесту у Вінніпезі, столиці провінції Манітоба.

    Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів.

    Як повідомляють ЗМІ, це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил. Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, влада розглядає версію про підпал.

    Як повідомлялося, Президент США Джо Байден порушив королівський протокол під час зустрічі монарха Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки на саміті у Великій Британії. Джо Байден разом із кортежем із 18 автомобілів приїхав на п'ять хвилин пізніше королеви під час зустрічі Єлизавети II із лідерами країн Великої сімки. Згідно з королівським протоколом, монарх Великої Британії має приїжджати на такі зустрічі пізніше глав виконавчої влади.

    Теги: Канада Королева Єлизавета II президент
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    У Канаді повалили монументи британських королев (відео)