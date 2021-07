У Канаді повалили монументи британських королев (відео)

У Канаді демонстранти повалили монументи британських королев Вікторії та Єлизавети II. Про це інформує APTN у мережі Твіттер.

Це сталося на акції протесту у Вінніпезі, столиці провінції Манітоба.

Приводом для акції стало виявлення 750 безіменних могил на території католицького інтернату для дітей з корінних народів.

Як повідомляють ЗМІ, це не перша така знахідка, але наймасштабніша. За місяць до цього знайшли ще 215 таких могил. Незабаром після цієї знахідки в Канаді згоріли кілька католицьких церков, влада розглядає версію про підпал.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW