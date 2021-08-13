Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над співачкою
Джеймі Спірс заявив, що шукатиме своїй дочці іншого опікуна
Батько Брітні Спірс, Джеймі Спірс, відмовився від опікунства над співачкою після кількох судових процесів і широкого розголосу в ЗМІ, повідомляє видання Variete.
Співачка перебувала під юридично оформленою опікою свого батька з 2008 року, після того як у неї стався нервовий зрив на грунті відмови добровільно передати своєму колишньому чоловікові Джейдену Федерлейну дітей.
За резолюцією суду, Джеймі Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою через погрози з боку її фанатів.
«Тим не менше, навіть незважаючи на те, що пан Спірс є постійною метою невиправданих нападів, він не вірить, що публічна боротьба з його дочкою за його триваючу службу в якості її захисника буде в її інтересах», - зазначено в резолюції суду .
Джеймі Спірс заявив, що шукатиме своїй дочці іншого опікуна.
Зазначимо, недавно вийшов документальний фільм The New York Times про Спірс, в якому, зокрема, показано боротьбу співачки з її батьком за опікунство. Зірка домагається в суді, щоб Джеймса Спірса остаточно усунули з посади опікуна, яку він займає з 2008 року.
До слова, скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим.
Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу.