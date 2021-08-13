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    Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над співачкою

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    Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб її батька остаточно усунули з посади опікуна - Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над співачкою
    Брітні Спірс вже давно домагається в суді, щоб її батька остаточно усунули з посади опікуна
    Фото: PopCornNews

    Джеймі Спірс заявив, що шукатиме своїй дочці іншого опікуна

    Батько Брітні Спірс, Джеймі Спірс, відмовився від опікунства над співачкою після кількох судових процесів і широкого розголосу в ЗМІ, повідомляє видання Variete.

    Співачка перебувала під юридично оформленою опікою свого батька з 2008 року, після того як у неї стався нервовий зрив на грунті відмови добровільно передати своєму колишньому чоловікові Джейдену Федерлейну дітей.

    За резолюцією суду, Джеймі Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою через погрози з боку її фанатів.

    «Тим не менше, навіть незважаючи на те, що пан Спірс є постійною метою невиправданих нападів, він не вірить, що публічна боротьба з його дочкою за його триваючу службу в якості її захисника буде в її інтересах», - зазначено в резолюції суду .

    Джеймі Спірс заявив, що шукатиме своїй дочці іншого опікуна.

    Зазначимо, недавно вийшов документальний фільм The New York Times про Спірс, в якому, зокрема, показано боротьбу співачки з її батьком за опікунство. Зірка домагається в суді, щоб Джеймса Спірса остаточно усунули з посади опікуна, яку він займає з 2008 року.

    До слова, скандальна українська співачка зізналася у позашлюбних стосунках з Ребровим.

    Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко приїхала в Одесу і зізналась, що в неї виявили невиліковну хворобу.

    Теги: ЗМІ співачка фільм
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    Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над співачкою