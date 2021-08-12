У Росії вибухнув пасажирський автобус (відео)

Дванадцять людей постраждали під час вибуху газу в маршрутному таксі в Воронежі

Внаслідок події постраждали 12 осіб, одній жінці відірвало ноги

У четвер, 12 серпня, у російському Воронежі вибухнув пасажирський автобус. Внаслідок події постраждало понад 10 осіб. Про це повідомляє російське агентство TАСС.

За даними ЗМІ, орієнтовно в результаті вибуху в маршрутці постраждали 12 осіб. Двоє з них доставлені в міську лікарню, ще двох — у опіковий центр, одній жінці ампутували ноги.

Наразі профільні служби обстежують автобус. Правоохоронці розглядають декілька версій події.

Інформація про обставини події і стан постраждалих встановлюється.

За даними джерел Telegram-каналу Baza, водій маршрутки заявив, що його автобус працював на дизелі і не був обладнаний газовими балонами. На місце події вже приїхали співробітники ФСБ.

До слова, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.