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    У Росії вибухнув пасажирський автобус (відео)

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    Дванадцять людей постраждали під час вибуху газу в маршрутному таксі в Воронежі - У Росії вибухнув пасажирський автобус (відео)
    Дванадцять людей постраждали під час вибуху газу в маршрутному таксі в Воронежі
    Фото: Типичный Воронеж

    Внаслідок події постраждали 12 осіб, одній жінці відірвало ноги

    У четвер, 12 серпня, у російському Воронежі вибухнув пасажирський автобус. Внаслідок події постраждало понад 10 осіб. Про це повідомляє російське агентство TАСС.

    За даними ЗМІ, орієнтовно в результаті вибуху в маршрутці постраждали 12 осіб. Двоє з них доставлені в міську лікарню, ще двох — у опіковий центр, одній жінці ампутували ноги.

    Наразі профільні служби обстежують автобус. Правоохоронці розглядають декілька версій події.

    Інформація про обставини події і стан постраждалих встановлюється.

    За даними джерел Telegram-каналу Baza, водій маршрутки заявив, що його автобус працював на дизелі і не був обладнаний газовими балонами. На місце події вже приїхали співробітники ФСБ.

    До слова, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

    Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

    Теги: вибух Росія ЗМІ громадський транспорт ФСБ водій
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    У Росії вибухнув пасажирський автобус (відео)