«Бавовна» в Курську. Розвідка повідомила, куди влучив безпілотник

Представник української розвідки розповів про пряме влучання в адмінбудівлю ФСБ

Український безпілотник атакував будівлю федерально служби безпеки (ФСБ) в Курську. Про це повідомляє rbc.ua з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито «несуттєво постраждав дах». Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучення», – розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що операцію організувало ГУР. При цьому у військовій розвідці ця інформація не підтверджується і не заперечуються водночас.

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Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Як повідомлялося, на території Курської області РФ, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою.

До слова, у місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії, у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.