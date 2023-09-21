На Черкащині пролунали вибухи

В області працює ППО

Вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Він зазначив, що в області працює ППО.

«Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців», – написав Табурець.

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В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через ракетну небезпеку.

Військові попереджають про загрозу пусків противником крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

До слова, численні вибухи на території тимчасово окупованого українського Криму цієї ночі Міністерство оборони РФ пояснює атакою безпілотників та роботою засобів ППО, які нібито знищили в небі над півостровом майже два десятки дронів. Крім того, Росія заявила, що нібито безпілотники також намагалися атакувати Білгородську, Курську та Орловську області.