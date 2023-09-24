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Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)
фото: Центр національного спротиву

Практично всі опорні пункти не мають особового складу та техніки і більшість з них вже заросли чагарниками

На території Курської області Російської Федерації, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою. Про це повідомляє Центр національного спротиву

Було зафіксовано нові факти розкрадання російськими чиновниками коштів, виділених на дані оборонні споруди у регіоні, а саме ділянки вздовж кордону із Сумською областю України.

«Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

У публікації наведено фотографії та матеріали, отримані шляхом аеророзвідки. Зазначається, що «практично всі опорні пункти не мають особового складу та техніки, і більшість з них вже заросли чагарниками».

7 фото
На весь екран

Також у ЦНС звернули увагу, що бійці Курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника у цьому регіоні.

Зазначається, що практично весь особовий склад російських військових був передислокований в Україну на Запоріжжя та Донбас, де «планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході».

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях. 

Теги: будівництво Китай Донбас окупанти Запоріжжя

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