Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)

Практично всі опорні пункти не мають особового складу та техніки і більшість з них вже заросли чагарниками

На території Курської області Російської Федерації, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою. Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Було зафіксовано нові факти розкрадання російськими чиновниками коштів, виділених на дані оборонні споруди у регіоні, а саме ділянки вздовж кордону із Сумською областю України.

«Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

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У публікації наведено фотографії та матеріали, отримані шляхом аеророзвідки. Зазначається, що «практично всі опорні пункти не мають особового складу та техніки, і більшість з них вже заросли чагарниками».

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Також у ЦНС звернули увагу, що бійці Курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника у цьому регіоні.

Зазначається, що практично весь особовий склад російських військових був передислокований в Україну на Запоріжжя та Донбас, де «планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході».

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях.