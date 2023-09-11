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Кім Чен Ин їде до Путіна. Білий дім зробив попередження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кім Чен Ин їде до Путіна. Білий дім зробив попередження
Лідер КНДР Кім Чен Ин (ліворуч) виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

Білий дім закликав КНДР дотримуватися публічних зобов'язань щодо надання чи продажу зброї Росії

Білий дім закликав Північну Корею «не надавати і не продавати зброю Росії» після того, як Пхеньян і Москва заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин здійснить поїздку до РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

«Як ми і попереджали публічно, очікується, що під час поїздки Кім Чен Ина до Росії продовжаться переговори щодо озброєнь між Росією і КНДР. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо ненадання або продажу зброї Росії», – заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон у відповідь на оголошення візиту, передає CNN.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Також відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

Крім того, США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.

Теги: росія США путін Кім Чен Ин озброєння

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