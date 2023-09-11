Кім Чен Ин їде до Путіна. Білий дім зробив попередження

Білий дім закликав КНДР дотримуватися публічних зобов'язань щодо надання чи продажу зброї Росії

Білий дім закликав Північну Корею «не надавати і не продавати зброю Росії» після того, як Пхеньян і Москва заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин здійснить поїздку до РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

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«Як ми і попереджали публічно, очікується, що під час поїздки Кім Чен Ина до Росії продовжаться переговори щодо озброєнь між Росією і КНДР. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе щодо ненадання або продажу зброї Росії», – заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон у відповідь на оголошення візиту, передає CNN.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

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Також відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.

США попереджають, що диктатори КНДР та Росії активно обговорюють можливість передачі зброї.

Крім того, США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю. Нині Росія вишукує будь-яке джерело для поповнення своїх арсеналів, отже, санкції працюють.