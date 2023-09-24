Безпілотник привітав росіян із днем Курська
Унаслідок нальоту дрона постраждав дах будівлі
Український безпілотник нібито завдав удару по адміністративній будівлі у центрі російського Курська. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
«У Курську український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі», – написав очільник регіону.
За його словами, унаслідок цієї атаки несуттєво постраждав дах будівлі. Співробітники оперативних служб виїхали на місце інциденту.
Перед цим губернатор привітав жителів Курська з днем міста.
Нагадаємо, що на території Курської області РФ, неподалік від державного кордону з Україною, проводиться імітація будівництва оборонних споруд та укріплень із військовою технікою та живою силою.
До слова, у місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії, у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника.
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