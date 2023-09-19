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Болгарський міністр пов'язав протести фермерів із РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарський міністр пов'язав протести фермерів із РФ
Фермери блокують прикордонні переходи, головні державні автомагістралі та дороги в Болгарії
фото з відкритих джерел

Сьогодні з дозволом на імпорт українського зерна, місцеві виробники у Болгарії заробляють більше, ніж у 2021 році

Протести болгарських фермерів через відмову влади забороняти імпорт зерна з України спричинені російською пропагандою. Про це заявив міністр транспорту Болгарії Георгі Гвоздєйков, пише Euractiv.

«Проблема з темою імпорту українського зерна знову починається як пропаганда з боку російської держави. Експорт зерна через Чорне море суттєво обмежений, якщо не сказати, заборонений», – сказав він.

За словами міністра, сьогодні з дозволом на імпорт українського зерна, місцеві виробники заробляють більше, ніж у 2021 році. А дії Росії в Чорному моріобмежують судноплавство, роботу портів, торгівлю, заважають економіці та туризму. 

«У 2021 році прибуток був менший, але цей протест зараз має політичну мету. Вони намагаються дестабілізувати чіткий проєвропейський напрямок Болгарії», – зазначив міністр.

Урядовець також підкреслив, що Болгарія надає і коридор солідарності, і порт, через який можна експортувати українське збіжжя, від чого країна тільки виграє.

Нагадаємо, учасники протестів в Болгарії блокують прикордонні переходи, головні державні автомагістралі та дороги.

Теги: зерно протест росія Болгарія

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