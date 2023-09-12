Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Курській області пролунав вибух, повідомляють про атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Курській області пролунав вибух, повідомляють про атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія, як і очікувалось, звинувачує в атаці українську сторону

У місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника. Про це повідомляє в Telegram губернатора Курської області Роман Старовойт.

Російський чиновник, як завжди, звинувачує у цьому українську сторону.

За його заявами, внаслідок інциденту в Рильську деякі будівлі отримали незначні пошкодження. На щастя, жодна людина не постраждала.

«У Рильську було зафіксовано вибуховий пристрій, скинутий з українського безпілотника... Фасади двох будинків на вулиці Леніна були пошкоджені, і декілька вікон було розбито», – повідомив губернатор.

Також він додав, що на місці працюють силовики.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

Незабаром міністерство оборони РФ заявило, що система протиповітряної оборони (ППО) збила два безпілотних літальних апарати (БПЛА) літакового типу над територією Білгородської області. 

Теги: вибух чиновник Telegram роман Щастя відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любов Ярош народилася 1920 року
Пережила Голодомор та Другу світову: як 103-річна волонтерка допомагає ЗСУ (фото, відео)
16 серпня, 10:46
Міша Коллінз
Зірка серіалу «Надприродне» у свій день народження попросив про цінний подарунок для України
21 серпня, 22:35
Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте відвідав базу Військово-повітряних сил Королівства у місті Ейндховені
Зеленський сів за штурвал F-16 (відео)
20 серпня, 17:09
Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ
Депутат Держдуми у паніці: вимагає ядерний удар, аби зупинити просування ЗСУ на Запоріжжі
30 серпня, 02:01
Безпілотник «Форпост»
Під Москвою сталася нова «бавовна» (відео)
28 серпня, 05:24
Відомий російський курорт охопили масштабні пожежі (відео)
Відомий російський курорт охопили масштабні пожежі (відео)
29 серпня, 18:22
У Бердянську палають цехи, куди окупанти звозили техніку
Окупанти активно звозили туди техніку: на заводі в Бердянську спалахнула пожежа
27 серпня, 15:27
У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
7 вересня, 07:00
Вибух прогримів на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили «виборчу дільницю»
Гучні російські «вибори» в Бердянську: до вибухів причетна СБУ
9 вересня, 07:39

Соціум

У Курській області пролунав вибух, повідомляють про атаку безпілотників
У Курській області пролунав вибух, повідомляють про атаку безпілотників
Мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу: опитування
Мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу: опитування
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)
Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)
У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)
У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
47K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
35K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
27K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
7539
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
6393
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту