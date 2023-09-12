У Курській області пролунав вибух, повідомляють про атаку безпілотників

Росія, як і очікувалось, звинувачує в атаці українську сторону

У місті Рильськ, що розташоване в Курській області Росії у ніч проти 11 вересня пролунав вибух. За даними місцевої влади, інцидент стався через атаку безпілотника. Про це повідомляє в Telegram губернатора Курської області Роман Старовойт.

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Російський чиновник, як завжди, звинувачує у цьому українську сторону.

За його заявами, внаслідок інциденту в Рильську деякі будівлі отримали незначні пошкодження. На щастя, жодна людина не постраждала.

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«У Рильську було зафіксовано вибуховий пристрій, скинутий з українського безпілотника... Фасади двох будинків на вулиці Леніна були пошкоджені, і декілька вікон було розбито», – повідомив губернатор.

Також він додав, що на місці працюють силовики.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 вересня, у російському місті Білгород пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ.

Очевидці повідомляють, що деякі вибухи супроводжуються сильним задимленням.

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Незабаром міністерство оборони РФ заявило, що система протиповітряної оборони (ППО) збила два безпілотних літальних апарати (БПЛА) літакового типу над територією Білгородської області.