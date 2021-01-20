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    Зеленський запросив Байдена до Києва

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    <div class="photo-caption"><span>Віце-президент США Джо Байден вшановує українців, які загинули під час Революції гідності взимку 2014 року (7 грудня 2015)</span></div> - Зеленський запросив Байдена до Києва
    Віце-президент США Джо Байден вшановує українців, які загинули під час Революції гідності взимку 2014 року (7 грудня 2015)
    Фото AFP

    Байден був в Україні шість разів

    Президент Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена до столиці України.

    Про це Зеленський написав у Twitter.

    «Спостерігаю за інавгурацією нового президента США в новому офісі на Банковій. Буду радий запросити Джо Байдена до знаменитого Києва. Впевнений, що наші стосунки покращаться», - написав він.

    Нагадаємо, 20 січня о 12:00 (19:00 за київським часом) Джо Байден склав присягу та офіційно став 46 президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс - перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Цього року на інавгурації президента США була обмежена кількість людей через епідемію коронавірусу. Однак захід все ж змогли відвідати троє колишніх президентів США: Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон. Попередник Байдена, Дональд Трамп, відмовився бути присутнім на церемонії, тим самим порушивши традицію, що тривала понад 150 років.

    До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Джо Байден і Петро Порошенко. Фото: AP
    Джо Байден і Петро Порошенко. Фото: AP

    Коли Байден у 2015 році приїздив до України як віцепрезидент США, він виступив із емоційною промовою із трибуни у Верховній Раді.

    Його промову охрестили історичною. У виступі Байден назвав два головних викликів для України – вторгнення Росії і корупція, яку він назвав «раковою пухлиною» України. Байден закінчив виступ словами: «Хай Бог благословить наші обидва народи». Депутати стоячи аплодували віце-президенту США.


    Теги: Петро Порошенко США Джозеф Байден Барак Обама Володимир Зеленський Україна президент
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