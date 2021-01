Зеленський запросив Байдена до Києва

Про це Зеленський написав у Twitter.

«Спостерігаю за інавгурацією нового президента США в новому офісі на Банковій. Буду радий запросити Джо Байдена до знаменитого Києва. Впевнений, що наші стосунки покращаться», - написав він.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l