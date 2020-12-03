Байден може призначити главою ЦРУ розробника санкцій проти Росії

Джо Байден поки не прийняв остаточного рішення, воно буде залежати від розподілу інших посад, зокрема, глави мін'юсту та глави Пентагону

Обраний президент США Джо Байден хоче призначити головою Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Девіда Коена, який раніше займався розробкою санкцій проти Росії і розслідуванням втручання у вибори з боку Москви.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела.

Уточнюється, що Байден поки не прийняв остаточного рішення, воно буде залежати від розподілу інших посад, зокрема, глави мін'юсту та глави Пентагону. Однак, за даними видання, ключові радники заявили про симпатії Байдена до Коена. Крім того, кандидат на пост глави нацрозвідки Евріл Хейнс схвалила його кандидатуру.

Другим кандидатом на посаду директора ЦРУ залишається Майкл Моррел. Як пише газета, за часів Барака Обами Моррел був заступник голови відомства і двічі виконував його обов'язки. Однак деякі законодавці проти його кандидатури, тому що в минулому він підтримував програми, які передбачають тортури.

У 2015-2017 роках Коен, за даними The New York Times, брав участь в спільному розслідуванні ЦРУ, Федерального бюро розслідувань (ФБР) і міністерства внутрішньої безпеки США щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року, де переміг Трамп.

Крім того, працюючи в міністерстві фінансів, Коен займався питаннями, пов'язані з санкціями проти Росії і Ірану.

До слова, Байден визначився з кандидатурою очільника мінфіну США.

29 листопада Байден, заявив, що у прес-службі Білого дому ключові пости займуть лише жінки.

Зокрема, прессекретарем Білого дому має стати Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 року працювала речницею експрезидента Барака Обами, а потім була представником Держдепу. Колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретаря.

На посаду держсекретаря буде номінований Ентоні Блінкен, який тісно працював з Байденом ще за адміністрацій Барака Обами.