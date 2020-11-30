Речницею Білого дому стане Джен Псакі: хто вона та чому через Україну її жорстко критикувала Росія

Джен Псакі з 2011 по 2013 рік обіймала посаду прессекретаря колишнього президента США Барака Обами

Джен Псакі стала відомою у Росії та Україні через свої гучні заяви щодо анексії Криму та війни на Донбасі

Обраний президент Джо Байден у неділю визначив комунікаційну команду Білого дому, яка повністю складатиметься з жінок. Це сталося вперше в історії.

«Я з гордістю оголошую сьогодні про створення першої старшої комунікаційної команди Білого дому, яка повністю складається з жінок. Ці кваліфіковані, досвідчені комунікаторки привносять різні бачення у свою роботу і загальну прихильність розбудові цієї країни на краще», – сказав Байден.

Зокрема, Байден призначив колишнього прессекретаря Держдепартаменту Обами Джен Псакі своєю речницею у Білому домі. Хто така Джен Псакі та як вона пов'язана з Україною та Росією?

Джен Псакі з 2011 по 2013 рік обіймала посаду прессекретаря колишнього президента США Барака Обами, а потім стала офіційним представником Держдепартаменту.

Вона заявила в Twitter, що нова комунікаційна команда – це «найрізноманітніша команда в історії, а також шість мам маленьких дітей».

Псакі стала відомою у Росії та Україні через свої гучні заяви у часи анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі у 2014-2015 роках у яких підтримувала українців. За словами Псакі, російська влада підірвала основи світового порядку, підтримуючи бойовиків на сході України.

Фактично критику США дій Росії щодо України озвучувалась саме Джен Псакі. Вона заявляла, що Росія використовує газ як політичну зброю, перекидає війська в Україну та зриває перемир'я у лютому 2015 року.

Стосовно реалізації Росією Мінських домовленостей, дипломат говорила наступне:

«Україна здійснила кроки, для того, щоб реалізувати певні компоненти Мінських домовленостей. Питання в тому – чи Росія готова зробити те саме. І якщо вони готові – ми б зняли частину санкцій, які були на них накладені».

Водночас, російські керівники та ЗМІ жорстко критикували та висміювали Псакі за її заяви. Віцепрем'єр РФ Дмитро Рогозін публікував відео з її виступами, вказуючи, що «Шоу Псакі не вистачає закадрового сміху».

А російський пропагандист Дмитро Кисельов вигадав слово «Псакінг» – нібито на позначення неперевірених заяв американців. Це сталось після чергового коментаря пані Псакі щодо незаконних дій Росії в Україні.

Сама Джен Псакі неодноразово коментувала образи на свій бік від офіційних осіб Росії та називала це пропагандою.

Вона казала, що такій великій країні, як Росія, не личить організовувати брехливі атаки на представників адміністрації США.

Ці нападки вона пов'язувала з позицією щодо дій Росії в Україні.

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