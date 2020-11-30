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    Байден визначився з кандидатурою очільника Мінфіну США

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    Джанет Єллен є&nbsp;фаховим економістом, працювала у ФРС з 1970-х років - Байден визначився з кандидатурою очільника Мінфіну США
    Джанет Єллен є фаховим економістом, працювала у ФРС з 1970-х років
    Фото: Brookings Institution/Flickr

    Джо Байден визначився з ключовою посадою в економічному блоці своєї адміністрації

    Обраний президент США Джо Байден номінує на посаду голови Мінфіну екс-очільницю Федеральної резервної системи Джанет Єллен. Про це повідомляє Reuters.

    Номінація Єллен відбудеться у понеділок, 30 листопада, також в цей день оголосять про номінацію інших членів команди Байдена, які будуть працювати в економічному блоці уряду. 

    Заступником голови Мінфіну буде Воллі Адейамо, директором Офісу управління та бюджету призначать Ніру Танден.

    Єллен була призначена головою Федеральної резервної системи США з 3 лютого 2014 року за другої адміністрації Барака Обами.  Є фаховим економістом, працювала у ФРС з 1970-х років.

    29 листопада Байден, заявив, що у прес-службі Білого дому ключові пости займуть лише жінки.

    Зокрема, прессекретарем Білого дому має стати Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 року працювала речницею експрезидента Барака Обами, а потім була представником Держдепу. Колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретаря.

    На посаду держсекретаря буде номінований Ентоні Блінкен, який тісно працював з Байденом ще за адміністрацій Барака Обами.

    Теги: США Джозеф Байден вибори у США
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