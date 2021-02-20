Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха

Допомога уряду США може включати гранти на тимчасове житло та ремонт осель мешканців

Влада штату має посилити заходи щодо відновлення районів, постраждалих від негоди

Президент США Джо Байден заявив, що в штаті Техас відбувається масштабна катастрофа, й наказав федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від сильних зимових буревіїв.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт осель мешканців, позики для покриття незастрахованих майнових втрат та інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатися від наслідків катастрофи.

Федеральне фінансування буде доступне державним структурам та органам місцевого самоврядування, а також окремим приватним некомерційним організаціям, спрямоване на надзвичайні заходи у зв'язку зі стихійним лихом.

Як відомо, щонайменше 36 осіб загинули у США в результаті потужного буревію та сильних морозів. Щонайменше 20 з них померли у штаті Техас, який найбільше потерпає від негоди. Сотні тисяч людей залишилися без електрики.

Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу змушені рятувати морських черепах.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.