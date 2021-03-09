Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті
Згідно з указом Байдена, всі освітні установи протягом 100 днів повинні провести ревізію існуючих правил
Президент США Джо Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті.
Про це повідомили в Білому домі.
Тепер, згідно з указом Байдена, всі освітні установи протягом 100 днів повинні провести ревізію існуючих правил на предмет порушення цього принципу.
Також в указі йдеться, що нова адміністрація США виступає проти дискримінації за статевою ознакою, буде боротися з докучаннями і утисками за ознакою статі, сексуальної орієнтації.
«Просування гендерної рівності та рівності – це питання прав людини і справедливості. Це також стратегічний імператив, який скорочує бідність і сприяє економічному зростанню, розширює доступ до освіти, покращує стан здоров'я, сприяє політичній стабільності і зміцнює демократію», – йдеться в повідомленні.
До слова, дії президента США Джо Байдена в боротьбі з пандемією коронавірусу схвалюють 68% американців.
Зокрема, дії Байдена щодо врегулювання кризи позитивно оцінюють 35% прихильників республіканців і 98% виборців демократів.
Крім того, 72% американців дуже або дещо стурбовані можливістю зараження коронавірусом, в порівнянні з 78% в жовтні і 89% в квітні 2020 року.
Водночас більшість американців вважають, що обмежувальні заходи, такі як носіння масок (56%) і обмеження публічних зібрань (50%) послаблюються занадто швидко.
Зазначимо, що 28% дорослих американців повідомили, що отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19. Ще 15% намагалися вакцинуватися, але їм не вдалося.