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    Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті

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    Джо Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті - Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті
    Джо Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті

    Згідно з указом Байдена, всі освітні установи протягом 100 днів повинні провести ревізію існуючих правил

    Президент США Джо Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті.

    Про це повідомили в Білому домі.

    Тепер, згідно з указом Байдена, всі освітні установи протягом 100 днів повинні провести ревізію існуючих правил на предмет порушення цього принципу.

    Також в указі йдеться, що нова адміністрація США виступає проти дискримінації за статевою ознакою, буде боротися з докучаннями і утисками за ознакою статі, сексуальної орієнтації.

    «Просування гендерної рівності та рівності – це питання прав людини і справедливості. Це також стратегічний імператив, який скорочує бідність і сприяє економічному зростанню, розширює доступ до освіти, покращує стан здоров'я, сприяє політичній стабільності і зміцнює демократію», – йдеться в повідомленні.

    До слова, дії президента США Джо Байдена в боротьбі з пандемією коронавірусу схвалюють 68% американців.

    Зокрема, дії Байдена щодо врегулювання кризи позитивно оцінюють 35% прихильників республіканців і 98% виборців демократів.

    Крім того, 72% американців дуже або дещо стурбовані можливістю зараження коронавірусом, в порівнянні з 78% в жовтні і 89% в квітні 2020 року.

    Водночас більшість американців вважають, що обмежувальні заходи, такі як носіння масок (56%) і обмеження публічних зібрань (50%) послаблюються занадто швидко.

    Зазначимо, що 28% дорослих американців повідомили, що отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19. Ще 15% намагалися вакцинуватися, але їм не вдалося.

    Теги: США Джозеф Байден освіта президент указ
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