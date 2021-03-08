Опитування: дві третини американців схвалюють дії Байдена в боротьбі з пандемією

Більшість американців вважають, що обмежувальні заходи, такі як носіння масок і обмеження публічних зібрань, послаблюються занадто швидко

Дії президента США Джо Байдена в боротьбі з пандемією коронавірусу схвалюють 68% американців.

Про це свідчать результати опитування ABC News/Ipsos в неділю, 7 березня.

Зокрема, дії Байдена щодо врегулювання кризи позитивно оцінюють 35% прихильників республіканців і 98% виборців демократів.

Крім того, 72% американців дуже або дещо стурбовані можливістю зараження коронавірусом, в порівнянні з 78% в жовтні і 89% в квітні 2020 року.

Водночас більшість американців вважають, що обмежувальні заходи, такі як носіння масок (56%) і обмеження публічних зібрань (50%) послаблюються занадто швидко.

Зазначимо, що 28% дорослих американців повідомили, що отримали хоча б одну дозу вакцини від Covid-19. Ще 15% намагалися вакцинуватися, але їм не вдалося.

Як відомо, Сполучені Штати Америки збільшують темпи вакцинації населення від коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавірусу в США вже отримали 57,4 млн жителів країни, а близько 29,8 млн осіб уже отримали дві дози вакцини.

Раніше президент США Джозеф Байден пообіцяв ввести 100 мільйонів вакцин до свого 100 дня перебування на посаді президента. Відразу після вступу на посаду він поставив завдання – вакцинувати кожен день по 1,5 мільйона осіб. Тоді багато хто заявив, що таке завдання занадто амбітне.

До слова, Сенат США затвердив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії обсягом $1,9 трлн, запропонований президентом країни Джо Байденом.