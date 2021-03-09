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    Мендель пояснила, чому поки не відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена

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    Юлія Мендель пояснила, чому поки не відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена - Мендель пояснила, чому поки не відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена
    Юлія Мендель пояснила, чому поки не відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена

    Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу

    Прессекретарка президента України Юлія Мендель озвучила причину, чому досі не відбулися телефонні переговори Володимира Зеленського і Джо Байдена.

    Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

    Мендель вважає, що цього поки не відбулося, оскільки американський президент ще не встиг сформувати повністю свою адміністрацію.

    Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу.

    «Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що Джо Байден не утворив свою адміністрацію. Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було зв'язатися. Я, наприклад, з пресслужбою зв'язалася. Я сказала «ми тут». «Дуже добре, що зв'язалися, залишаймось на зв'язку». Але, якщо там половина людей не призначена», – уточнила Мендель.

    Вона також нагадала, що з дня інавгурації Байдена пройшло лише півтора місяця.

    До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

    Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

    Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.

    Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський президент Юлія Мендель
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