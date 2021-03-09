Юлія Мендель пояснила, чому поки не відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена

Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу

Прессекретарка президента України Юлія Мендель озвучила причину, чому досі не відбулися телефонні переговори Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

Мендель вважає, що цього поки не відбулося, оскільки американський президент ще не встиг сформувати повністю свою адміністрацію.

Прессекретарка президента України запевняє, що в тому, що поки не відбулися телефонні переговори Зеленського і Байдена, немає ніякого негативу.

«Чомусь ніхто не звертає уваги на те, що Джо Байден не утворив свою адміністрацію. Тобто там навіть не було багатьох людей, з якими можна було зв'язатися. Я, наприклад, з пресслужбою зв'язалася. Я сказала «ми тут». «Дуже добре, що зв'язалися, залишаймось на зв'язку». Але, якщо там половина людей не призначена», – уточнила Мендель.

Вона також нагадала, що з дня інавгурації Байдена пройшло лише півтора місяця.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.