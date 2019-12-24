Демократи можуть пред'явити Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту
Противники Трампа сподіваються відкрити нові обставини можливих зловживань президента, заслухавши свідчення ексюрисконсульта Білого дому
Демократи можуть пред'явити президенту США Дональду Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту на додаток до вже затверджених Палатою представників Конгресу США статтями.
Про це свідчить поширений в понеділок документ, спрямований юридичним комітетом нижньої палати в апеляційний суд столичного округу Колумбія.
Згідно з цими даними, противники Трампа сподіваються відкрити нові обставини можливих зловживань президента, заслухавши свідчення ексюрисконсульта Білого дому Дональда Макгана.
«Якщо в результаті показань Макгана з'являться нові відомості, які підтверджують висновок про те, що президент Трамп зробив дії, які знайшли відображення в статтях (звинувачення), затверджених Палатою представників, комітет вчинить належним чином, в тому числі, якщо необхідно, буде рекомендувати нові статті імпічменту», - підкреслюється в документі.
Незважаючи на те, що Палата представників вже затвердила дві статті звинувачення проти Трампа, демократи в юридичному комітеті продовжують домагатися через суд виклику Макгана для надання свідчень. Якщо їм вдасться це зробити, і комітет за підсумками рекомендує нові статті звинувачення, в Палаті представників може відбутися нове голосування щодо імпічменту.
Як відомо, республіканці допустили слухання у Сенаті свідків у справі імпічменту Трампа.
Нагадаємо, Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.
Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.