Демократи можуть пред'явити Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту



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Палата представників вже затвердила дві статті звинувачення проти Дональда Трампа

Противники Трампа сподіваються відкрити нові обставини можливих зловживань президента, заслухавши свідчення ексюрисконсульта Білого дому

Демократи можуть пред'явити президенту США Дональду Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту на додаток до вже затверджених Палатою представників Конгресу США статтями.

Про це свідчить поширений в понеділок документ, спрямований юридичним комітетом нижньої палати в апеляційний суд столичного округу Колумбія.

Згідно з цими даними, противники Трампа сподіваються відкрити нові обставини можливих зловживань президента, заслухавши свідчення ексюрисконсульта Білого дому Дональда Макгана.

«Якщо в результаті показань Макгана з'являться нові відомості, які підтверджують висновок про те, що президент Трамп зробив дії, які знайшли відображення в статтях (звинувачення), затверджених Палатою представників, комітет вчинить належним чином, в тому числі, якщо необхідно, буде рекомендувати нові статті імпічменту», - підкреслюється в документі.

Незважаючи на те, що Палата представників вже затвердила дві статті звинувачення проти Трампа, демократи в юридичному комітеті продовжують домагатися через суд виклику Макгана для надання свідчень. Якщо їм вдасться це зробити, і комітет за підсумками рекомендує нові статті звинувачення, в Палаті представників може відбутися нове голосування щодо імпічменту.

Як відомо, республіканці допустили слухання у Сенаті свідків у справі імпічменту Трампа.

Нагадаємо, Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.