Мінфін США вперше очолила жінка

Сенат США проголосував за призначення Джанет Єллен на посаду голови Мінфіну

У понеділок Сенат США більшістю голосів підтримав затвердження Джанет Єллен на посаді глави американського Мінфіну.

Про це повідомляє Reuters.

Єллен стала першою жінкою в історії США, яка очолила дане міністерство.

Її кандидатура була висунута фінансовим комітетом Сенату у п'ятницю. Єллен раніше чотири рази затверджувалася Сенатом на економічні посади.

Першочерговим завданням Єллен на посаді міністра фінансів буде вивести США з поточної економічної кризи, обумовленої пандемією коронавірусу, внаслідок якої понад 10 мільйонів людей залишилися без роботи, а мільйони інших намагаються звести кінці з кінцями.

Перш, ніж очолити головне фінансове відомство країни, Єллен обіймала посаду голови ради директорів Федеральної резервної системи, а також працювала на посаді голови Ради економічних радників Білого дому.

Єллен стала третім членом кабінету міністрів президента Байдена, затвердженим Сенатом. Перед цим верхня палата Конгресу проголосувала за призначення Авріл Хейнс директором Національної розвідки і генерала у відставці Ллойда Остіна - міністром оборони.