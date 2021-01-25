«Слуги народу» підготували для Дубінського три сценарії

Протягом найбличих двох днів у фракції будуть вивчати ситуацію з нардепом

Фракція «Слуга народу» проведе внутрішнє опитування щодо виключення депутата Олександра Дубінського. Можливе його усунення з посади заступника голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.

Про це журналістам за результатами засідання фракції «Слуга народу» повідомив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

«Друге питання стосувалося пана Дубінського. Була тривала дискусія. Не буду її зараз переказувати. Вона була емоційною. В результаті ми виходимо на наступну пропозицію, яка буде далі обговорюватися з депутатами. Це опитування в режимі не прийняття рішення, а можливих варіантів дій фракції», – заявив він.

За його словами, «перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант –це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади голови Комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетьманцев, а Дубінський – заступник голови по квоті фракції «Слуга народу», – розповів він.

Корнієнко додав, що «найближчим часом, день-два ми будемо вивчати цю ситуацію. І можливо, що знову збирати фракцію, щоб приймати чи не приймати рішення».

Раніше ЗМІ з посиланням на джерело в Слузі народу повідомили, що Володимир Зеленський закликав Олександра Дубінського вийти з фракції, але той відмовився.

Президент запропонував зібрати голоси «за» і «проти» Дубінського і заявив, що готовий зустрітися з керівництвом фракції і обговорити подальші дії, пише УП.

Повідомляється, що Зеленський порадив Дубінському не виправдовуватися і назвав звинувачення в бік ЦПК «дитячими», тому що «це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати».

За словами джерела видання, суперечка Зеленського і Дубінського тривала понад пів години.

Депутат ще не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».