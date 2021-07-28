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    Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською

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    Джо Байден заявив, що йому &laquo;випала честь&raquo; зустрітися зі Світланою Тихановською - Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
    Джо Байден заявив, що йому «випала честь» зустрітися зі Світланою Тихановською
    Фото: President Biden / Twitter

    Зустріч відбувалася у Білому домі

    Президент США Джо Байден провів зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською у Вашингтоні. Про це повідомляє видання «Ностоящее время».

    Світлана Тихановська залишає Білий дім. Фото: voa
    Світлана Тихановська залишає Білий дім. Фото: voa

    Політикиня поки не розкрила подробиць зустрічі, але підкреслила, що раніше обговорювала питання переслідування протестувальників, репресії проти журналістів і інцидент з посадкою літака Ryanair на переговорах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вона також наполягала на залученні Вашингтона як посередника на можливих переговорах між офіційним Мінськом і опозицією.

    Натомість президент США Джо Байден вже прокоментував зустріч з Тихановською.

    «Мені випала честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці в Білому домі. США стоять поруч з народом Білорусі в прагненні до демократії та загальних прав людини», – написав Байден у Twitter.

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    Тихановська прибула в США 18 липня. Крім зустрічі з Байденом та Блінкеном, вона поспілкувалася з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і послом США в Білорусі Джулі Фішер. При цьому політикиня підкреслила, що американська влада поки не дали чіткої відповіді на питання про нові санкції проти Мінська.

    У свою чергу, постпред Білорусі при ООН Валентин Рибаков пригрозив західним країнам погіршенням відносин за контакти з опозиційними політиками.

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    Теги: Білорусь США Джозеф Байден політика опозиція Світлана Тихановська
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    Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською