Лукашенко може використати війська РФ у Білорусі для шантажу України – Тихановська

Метою маневрів називають відпрацювання «застосування угруповань військ в інтересах гарантування військової безпеки Союзної держави»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко може використати перебування в країні військ РФ для шантажу сусідніх держав, зокрема України.

Такі побоювання вона висловила під час зустрічі з білоруською громадою у Нью-Йорку, – передає Укрінформ.

Метою маневрів називають відпрацювання «застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави».

Тихановська вважає, що Лукашенко може скористатися присутністю у Білорусі російських військ для досягнення власних цілей.

«Режим може використати наявність російських військ для шантажу західних сусідів і України. Про це зараз багато говорять. Загрози можуть бути найрізноманітніші», – заявила вона.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська прибула до Сполучених Штатів: її чекають у всіх ключових держустановах Вашингтона. Крім того, вона зустрілася з білоруською громадою Америки.

Як раніше повідомляв «Главком», Тихановська під час своєї поїздки в Сполучені Штати закличе владу США перейти «від слів підтримки до дій». Про це йдеться в її заяві на зустрічі з білоруською діаспорою в центрі Вашингтона.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської мала неофіційний характер.