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    Лукашенко може використати війська РФ у Білорусі для шантажу України – Тихановська

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    Тихановська: &laquo;Загрози можуть бути найрізноманітніші&raquo; - Лукашенко може використати війська РФ у Білорусі для шантажу України – Тихановська
    Тихановська: «Загрози можуть бути найрізноманітніші»
    Фото: з відкритих джерел

    Метою маневрів називають відпрацювання «застосування угруповань військ в інтересах гарантування військової безпеки Союзної держави»

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко може використати перебування в країні військ РФ для шантажу сусідніх держав, зокрема України.

    Такі побоювання вона висловила під час зустрічі з білоруською громадою у Нью-Йорку, – передає Укрінформ.

    Метою маневрів називають відпрацювання «застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави».

    Тихановська вважає, що Лукашенко може скористатися присутністю у Білорусі російських військ для досягнення власних цілей.

    «Режим може використати наявність російських військ для шантажу західних сусідів і України. Про це зараз багато говорять. Загрози можуть бути найрізноманітніші», – заявила вона.

    Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська прибула до Сполучених Штатів: її чекають у всіх ключових держустановах Вашингтона. Крім того, вона зустрілася з білоруською громадою Америки.

    Як раніше повідомляв «Главком», Тихановська під час своєї поїздки в Сполучені Штати закличе владу США перейти «від слів підтримки до дій». Про це йдеться в її заяві на зустрічі з білоруською діаспорою в центрі Вашингтона.

    Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської мала неофіційний характер.

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    Теги: Білорусь США Олександр Лукашенко Україна Світлана Тихановська
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    Лукашенко може використати війська РФ у Білорусі для шантажу України – Тихановська