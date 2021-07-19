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    Тихановська планує просити США про нові санкції щодо Білорусі

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    Тихановська планує просити США про нові санкції щодо Білорусі - Тихановська планує просити США про нові санкції щодо Білорусі
    Тихановська планує просити США про нові санкції щодо Білорусі
    Фото: slovoidilo.ua

    Тихановська закликала США ввести санкції відносно провідних підприємств республіки

    Колишній кандидат в президенти Білорусії Світлана Тихановська під час своєї поїздки в Сполучені Штати закличе владу США перейти «від слів підтримки до дій». Про це йдеться в її заяві на зустрічі з білоруською діаспорою в центрі Вашингтона.

    «Я буду говорити про необхідність міжнародного розслідування і чесного суду над тими, хто скоїв злочини відносно білорусів. Про санкції проти тих, хто знищує нашу країну», - підкреслила Тихановська.

    На початку червня вона закликала США ввести санкції відносно провідних підприємств республіки, таких як «Білоруськалій» і «Мозирський нафтопереробний завод».

    За її словами, подібні дії можуть стати «стати поштовхом для початку транзиту влади» в Білорусі.

    До цього Тихановська попросила Сполучені Штати домогтися міжнародної ізоляції білоруського президента Олександра Лукашенка.

    Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера демократичної опозиції Білорусі Світлани Тихановської мала неофіційний характер.

    Сама Тихановська у суботу, 10 липня, повідомила про неофіційну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви на конференцію з питань реформ в Україні.

    Читайте також: Питання руба. Чи приєднається Україна до санкцій ЄС проти Білорусі?

    Теги: ЄС США санкції розслідування Світлана Тихановська
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    Тихановська планує просити США про нові санкції щодо Білорусі