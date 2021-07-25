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    Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)

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    Наразі повідомлення про людські жертви не надходили - Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)

    Наразі повідомлення про людські жертви не надходили

    Фото DW

    Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області

    У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.

    Про це повідомляє DW.

    Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.

    Місто Дінан зазнало значних руйнувань – у населеному пункті вода змивала автомобілі.

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    Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)
    Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)
    Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)
    Фото DW

    Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.

    Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.

    Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

    До слова, 16 липня, у Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

    Нагадаємо, 17 липня, принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки.

    Як повідомлялося, у Бельгії офіційне число загиблих через повені становить 31, понад 10 тисяч осіб змушені шукати нове місце проживання.

    Теги: вода Бельгія місто негода повінь
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    Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)