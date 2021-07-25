Бельгію знову накрила потужна повінь (відео)

Наразі повідомлення про людські жертви не надходили

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області

У Бельгії в суботу сталася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.

Про це повідомляє DW.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.

Місто Дінан зазнало значних руйнувань – у населеному пункті вода змивала автомобілі.

Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.

Images des importantes inondations urbaines survenues à Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a déversé 50 à 70 mm de pluie en 1 heure ! (vidéo @nolwynnn) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj — Météo Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

До слова, 16 липня, у Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Нагадаємо, 17 липня, принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки.

Як повідомлялося, у Бельгії офіційне число загиблих через повені становить 31, понад 10 тисяч осіб змушені шукати нове місце проживання.