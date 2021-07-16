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    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)

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    Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан - Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан
    Фото: Reuters

    Не менше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули

    У Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб. Про це інформує Reuters.

    Керівництво округу повідомило: «Наразі виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному лише районі окружного міста Бад-Ноєнар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції досі тривають. Попри складну обстановку, остаточні висновки щодо ситуації в цей час неможливі».

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    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)
    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)

    Відомо, що не менше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули.

    Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан.

    Поліція повідомила, що кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди повилазили на дахи своїх будинків, де чекали рятувальників. Для порятунку було залучено вертольоти.

    Нагадаємо, екстремальні зливи також обрушилися на Бельгію. Там у двох провінціях сталися повені, їх оголошено зоною стихійного лиха.

    Додамо, що в Південній Моравії (Чехія) нищівний буревій зруйнував значну частину будівель в селищах Грушки, Моравська Нова Весь, Лужиці й Мікульчіце.

    Також неподалік Онтаріо в Канаді руйнівний торнадо налетів на житловий район та пошкодив кілька будинків.

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    Теги: Німеччина смерть негода
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    Повінь у Німеччині забрала багато життів, тисячі людей зникли безвісти (фото, відео)