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    У постраждалих від повені районах Німеччини знову готуються до можливої евакуації

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    У Німеччині знову зливи - У постраждалих від повені районах Німеччини знову готуються до можливої евакуації
    У Німеччині знову зливи

    Населення попередили, що нові опади можуть ускладнити ситуацію

    Німеччина ледь оговталась від потужних повеней. Проте у регіонах знову почалися проливні дощі. На заході готуються до можливої евакуації людей. Про це пише DW.

    Через кілька днів після повеней у районах катастрофи знову сильні опади. Крім того, погода може погіршитись ще більше.

    Через зливи населенню найбільш постраждалих населених пунктів запропонують евакуацію. Жителям Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара нададуть автобуси.

    Влада заспокоює, що очікують не такі сильні дощі, як минулого тижня. Проте ситуація складна, оскільки є проблема з каналізаційною системою.

    Станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.

    Нагадаємо, нещодавно потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Німеччина була однією з країн, що постраждали найбільше. Особливо складна ситуація була на землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.

    Збитки від негоди оцінюють у 4-5 мільярдів євро.

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    Теги: Німеччина повінь населення
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    У постраждалих від повені районах Німеччини знову готуються до можливої евакуації