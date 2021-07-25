У постраждалих від повені районах Німеччини знову готуються до можливої евакуації

Населення попередили, що нові опади можуть ускладнити ситуацію

Німеччина ледь оговталась від потужних повеней. Проте у регіонах знову почалися проливні дощі. На заході готуються до можливої евакуації людей. Про це пише DW.

Через кілька днів після повеней у районах катастрофи знову сильні опади. Крім того, погода може погіршитись ще більше.

Через зливи населенню найбільш постраждалих населених пунктів запропонують евакуацію. Жителям Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара нададуть автобуси.

Влада заспокоює, що очікують не такі сильні дощі, як минулого тижня. Проте ситуація складна, оскільки є проблема з каналізаційною системою.

Станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.

Нагадаємо, нещодавно потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Німеччина була однією з країн, що постраждали найбільше. Особливо складна ситуація була на землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.

Збитки від негоди оцінюють у 4-5 мільярдів євро.

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