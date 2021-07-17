Кількість жертв повені у Бельгії сягнула 20 осіб (відео)

У країні оголошено національний день жалоби за загиблими

Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки, повідомляє DW з посиланням на міністерство внутрішніх справ королівства.

#Flood Alert

The situation in #Belgium is not better than Germany and the death toll is rising dramatically, while over 2000 people still missing in the two countries. pic.twitter.com/RXQDC8mQiU — Terror Alarm (@terror_alarm) July 17, 2021

Прем'єр-міністр Александер Де Кроо вже оголосив 20 липня національним вдень жалоби. Він заявив, що нинішні повені можуть стати найбільшими, з якими коли-небудь стикалася країна.

За його словами, найбільше постраждала провінція Льєж на сході королівства. А ситуація в багатьох населених пунктах залишається вкрай критичною. Тільки в місті Пепенстер зруйновано 20 будинків.

Негода також зачепила ряд регіонів Нідерландів, Франції та Німеччини. Лише на півдні Нідерландів тисячі жителів населених пунктів на річці Маас були змушені покинути свої будинки. У місті Венло довелося евакуювати лікарню з двома сотнями пацієнтів. Через повінь поблизу Маастрихта була пошкоджена дамба. Екстреним службам і військовим довелося терміново усувати проблему.

Незважаючи на серйозні повені, в Нідерландах немає людських жертв від негоди. Хоча прем'єр-міністр королівства Марк Рютте назвав ситуацію «національним лихом».

Повідомляється, що український президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним жертв руйнівних повеней на заході континенту. Політик сподівається, що наслідки катастрофи вдасться оперативно ліквідувати. «Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу», – зазначив Зеленський. Український президент також підкреслив, що у цей складний час Україна залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.

В той же час кількість жертв стихії у Німеччині сягла 133 осіб.