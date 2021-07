Кількість жертв повені у Бельгії сягнула 20 осіб (відео)

Принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, така сама кількість людей вважається зниклими безвісти. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки, повідомляє DW з посиланням на міністерство внутрішніх справ королівства.

