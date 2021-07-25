Чому сталося нашестя медуз в Азовському морі: думка еколога

У 70-х роках медуз там було ще більше

Збільшення популяції медуз експерта називає циклічним явищем

Нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно. Про це заявила завідувач лабораторії гідробіологічних та еколого-токсикологічних досліджень Інституту рибного господарства та екології моря Віра Гетьманенко, передає «Суспільне».

За солоністю Азовське море зараз наближається до Чорного, каже екологиня.

«Ще у 70-х роках було таке ж шалене море, як зараз, коли було нашестя медуз до тих пір, поки море не почало опріснюватися і медузи на деякий час зникли. Вони завжди були, але у південній частині моря, тобто біля Керченської протоки», – розповіла вона.

За словами Віри Гетьманенко, медузи навесні заходять до Азовського моря через Керченську протоку й там зимують і розмножуються. «І тому їхня чисельність дуже велика. Хоча у порівнянні з 70-ми роками їх менше», – каже експерт.

Опріснення Азовського моря вона назвала нормальним процесом, який відбувається циклічно упродовж 40 років.

«Наразі не можна спрогнозувати, чи буде такий процес знову», – зазначила Гетьманенко.

Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

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