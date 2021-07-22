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    Повінь у Бельгії: понад 10 тисяч осіб лишилися без житла

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    Бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного - Повінь у Бельгії: понад 10 тисяч осіб лишилися без житла
    Бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного

    Через те, що їхні домівки затопило, люди змушені шукати нове місце проживання

    У Бельгії офіційне число загиблих через повені становить 31, понад 10 тисяч осіб змушені шукати нове місце проживання.

    Близько 400 сімей і раніше залишаються без питної води. Кількість зниклих зменшилася з 116 до 53. Про це повідомляє hln.

    У постраждалих районах поступово відновлюють зв'язок, однак мобільний інтернет працює дуже повільно.

    Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

    Найгірша ситуація в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

    Нагадаємо, бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.

    Відомо, що найбільше страждає місто Спа. Там понад 10 тис. людей залишилися без електрики, а вулиці перетворилися на страшні потоки води, які змивали все на своєму шляху.

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    Теги: Бельгія місто повінь
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    Повінь у Бельгії: понад 10 тисяч осіб лишилися без житла