Повінь у Бельгії: понад 10 тисяч осіб лишилися без житла

Через те, що їхні домівки затопило, люди змушені шукати нове місце проживання

У Бельгії офіційне число загиблих через повені становить 31, понад 10 тисяч осіб змушені шукати нове місце проживання.

Близько 400 сімей і раніше залишаються без питної води. Кількість зниклих зменшилася з 116 до 53. Про це повідомляє hln.

У постраждалих районах поступово відновлюють зв'язок, однак мобільний інтернет працює дуже повільно.

Через циклон Бернд на Європу обрушилися потужні зливи, в результаті яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти відразу в декількох регіонах.

Найгірша ситуація в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.

Відомо, що найбільше страждає місто Спа. Там понад 10 тис. людей залишилися без електрики, а вулиці перетворилися на страшні потоки води, які змивали все на своєму шляху.

Читайте також: