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    Бельгія дозволила впроваджувати чотириденний робочий тиждень

    Пандемія коронавірусу змусила європейців переглянути трудове законодавство - Бельгія дозволила впроваджувати чотириденний робочий тиждень
    Пандемія коронавірусу змусила європейців переглянути трудове законодавство
    фото з відкритих джерел

    Роботодавці самі вирішать, відхиляти чи погоджуватися на запит працівників

    Уряд Бельгії дозволив запровадити чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного без скорочення заробітної плати. Роботодавцям залишили право відхиляти такі запити від співробітників, але зобов'язали пояснювати причину. Про це повідомляє Reuters.

    Уряд Бельгії погодив нове трудове законодавство. За словами прем'єр-міністра Олександра де Кроо, пандемія коронавірусу змусила людей працювати більш гнучко, а також поєднувати своє особисте і робоче життя.

    «Це призвело до нових способів роботи», – сказав він на пресконференції.

    Відтак бельгійські працівники зможуть працювати до 10 годин на день замість восьми, як зараз, щоб перейти на чотириденний робочий тиждень при тій же оплаті праці.

    Крім того, бельгійці також зможуть працювати більше протягом одного тижня і менше наступного, що дозволить їм краще керувати своєю роботою та особистим життям.

    Також нове законодавство закріплює право співробітників бути недоступними для роботодавця в неробочий час.

    Нагадаємо, в Україні перша компанія перейшла на чотириденний робочий тиждень.

    Раніше повідомлялося, що В Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.

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    Теги: Павло Розенко Бельгія робота уряд
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    Бельгія дозволила впроваджувати чотириденний робочий тиждень