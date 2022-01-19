Великобританія випробує чотириденний робочий тиждень

Приблизно 30 компаній візьмуть участь в тестуванні

У Великобританії запускають пілотний проєкт, в рамках якого протестують чотириденний робочий тиждень. У проєкті візьмуть участь приблизно 30 компаній. Про це повідомляє Bloomberg.

Пілотний проєкт чотириденного робочого тижня у Великобританії почнеться в червні та триватиме шість місяців. Близько 30 компаній вже підписалися на участь у випробуванні. Співробітникам цих компаній дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їхні компенсацію і пільги.

«Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній. Дослідження показали, що продуктивність підвищується разом з відповідним зростанням добробуту працівників», – заявив Джо Райл, директор кампанії «чотириденний тиждень» у Великобританії.

За словами Райла, аналогічні програми повинні початися в США та Ірландії, а ще більше заплановано в Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Нагадаємо, іспанський уряд затвердив національний пілотний проєкт із запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Експеримент, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

Як відомо, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей.

До слова, за результатами опитування більшість українських роботодавців готові перейти на чотириденний тиждень.