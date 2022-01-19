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    Великобританія випробує чотириденний робочий тиждень

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    Проєкт триватиме шість місяців - Великобританія випробує чотириденний робочий тиждень
    Проєкт триватиме шість місяців
    фото з відкритих джерел

    Приблизно 30 компаній візьмуть участь в тестуванні

    У Великобританії запускають пілотний проєкт, в рамках якого протестують чотириденний робочий тиждень. У проєкті візьмуть участь приблизно 30 компаній. Про це повідомляє Bloomberg.

    Пілотний проєкт чотириденного робочого тижня у Великобританії почнеться в червні та триватиме шість місяців. Близько 30 компаній вже підписалися на участь у випробуванні. Співробітникам цих компаній дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їхні компенсацію і пільги.

    «Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній. Дослідження показали, що продуктивність підвищується разом з відповідним зростанням добробуту працівників», – заявив Джо Райл, директор кампанії «чотириденний тиждень» у Великобританії.

    За словами Райла, аналогічні програми повинні початися в США та Ірландії, а ще більше заплановано в Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

    Нагадаємо, іспанський уряд затвердив національний пілотний проєкт із запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Експеримент, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

    Як відомо, в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнем за участю 2,5 тис. людей.

    До слова, за результатами опитування більшість українських роботодавців готові перейти на чотириденний тиждень.

    Теги: США Велика Британія робота
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    Великобританія випробує чотириденний робочий тиждень