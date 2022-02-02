В Україні перша компанія перейшла на чотириденний робочий тиждень

Тенденція зі скорочення робочого тижня стає все більш популярною у світі

Українська ІТ-компанія mcpk., що розробляє програмне забезпечення, переходить на 4-денний робочий тиждень. Про це повідомляє спеціалізований портал dou.ua.

Нині вже організовано роботу 13 спеціалістів за таким графіком та відбувається переведення поточних проєктів у новий режим. Як запевнили в компанії, робочі процеси 4-денний тиждень не надто змінив, однак є умова, що всі розробники з однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один день – тепер вони чергуються.

Як пояснили в ІТ-компанії, на нинішньому «перегрітому» ринку вже недостатньо надати працівникам конкурентну компенсацію, офіс у центрі, можливість працювати віддалено та стандартний набір «плюшок». Тому введення скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості фахівців.

В mcpk. розраховують, що перехід на 4-денний робочий тиждень допоможе фахівцям не вигорати на роботі. При цьому там зауважили, що відкат від нового режиму роботи можливий тільки в одному випадку – якщо в якийсь момент виявиться, що розробникам це не потрібно й не цікаво. Однак поки спостерігається абсолютно протилежна картина – більшості співробітників нововведення прийшлося до душі.

Раніше повідомлялося, що В Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.

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