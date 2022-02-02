В Україні перша компанія перейшла на чотириденний робочий тиждень
Тенденція зі скорочення робочого тижня стає все більш популярною у світі
Українська ІТ-компанія mcpk., що розробляє програмне забезпечення, переходить на
Нині вже організовано роботу 13 спеціалістів за таким графіком та відбувається переведення поточних проєктів у новий режим. Як запевнили в компанії, робочі процеси
Як пояснили в ІТ-компанії, на нинішньому «перегрітому» ринку вже недостатньо надати працівникам конкурентну компенсацію, офіс у центрі, можливість працювати віддалено та стандартний набір «плюшок». Тому введення скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості фахівців.
В mcpk. розраховують, що перехід на
Раніше повідомлялося, що В Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble.