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    Кабмін затвердив підвищення зарплат військовим

    Влада розробила заходи консолідації українців перед інформаційним тиском - Кабмін затвердив підвищення зарплат військовим
    Влада розробила заходи консолідації українців перед інформаційним тиском
    фото з відкритих джерел

    Уряд схвалив запровадження Дня єднання

    Кабінет міністрів України затвердив план заходів із відзначення Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого. План також передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям із 1 березня 2022 року. Про це повідомляє урядовий портал.

    Повідомляється, що з 1 березня на 30% зростуть виплати військовослужбовцям Збройних сил. Крім того, до 20% з початку 2022 зросте грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).

    «День єднання має консолідувати українців перед загрозою та інформаційним тиском. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, в якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування і всього суспільства, адже саме єднання – незламна сила України», – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

    Серед іншого, затверджений план передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування українців про ситуацію у сфері безпеки. Також план передбачає прискорення створення системи територіальної оборони.

    Нагадаємо, сьогодні на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства». Зеленський також повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

    Президент також закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернутися до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.

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    Теги: Кабмін самоврядування уряд Денис Шмигаль
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    Кабмін затвердив підвищення зарплат військовим