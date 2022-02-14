Кабмін затвердив підвищення зарплат військовим
Уряд схвалив запровадження Дня єднання
Кабінет міністрів України затвердив план заходів із відзначення Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого. План також передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям із 1 березня 2022 року. Про це повідомляє урядовий портал.
Повідомляється, що з 1 березня на 30% зростуть виплати військовослужбовцям Збройних сил. Крім того, до 20% з початку 2022 зросте грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).
«День єднання має консолідувати українців перед загрозою та інформаційним тиском. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, в якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування і всього суспільства, адже саме єднання – незламна сила України», – заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Серед іншого, затверджений план передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом» для забезпечення щоденного інформування українців про ситуацію у сфері безпеки. Також план передбачає прискорення створення системи територіальної оборони.
Нагадаємо, сьогодні на сайті Офісу президента оприлюднили Указ №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства». Зеленський також повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.
Президент також закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернутися до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.