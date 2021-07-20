Більшість українських роботодавців готові перейти на чотириденний тиждень – опитування

Роботодавці згодні, що скорочений робочий тиждень зменшить офісні витрати компанії, підвищить лояльність співробітників та збільшить самодисципліну

В Україні 71,3% роботодавців готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень як експеримент. Про це свідчать результати опитування сайту Jooble, опубліковані 20 липня.

Йдеться про перебудову внутрішніх процесів таким чином, щоб продукт або послуга, яку надає бізнес, залишилася доступною для клієнтів без змін.

При цьому 28,7% не готові експериментувати зі зміною графіка співробітників. Однак 52,5% роботодавців вважають реалістичною можливість ввести чотириденний робочий тиждень в Україні, а 47,5% визнають ідею нереалістичною для нашої країни.

«Серед можливих перспектив для компанії при переході на 4-денний робочий тиждень велика частина респондентів – 72% – відповіли, що це дасть більше свободи для співробітників у вирішенні особистих питань. Крім того, роботодавці відзначили, що це допоможе зменшити офісні витрати компанії, наприклад, на електроенергію або папір, оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії, допоможе швидше вирішувати робочі завдання і збільшить самодисципліну», – сказано в повідомленні.

Крім того, 87,8% опитаних Jooble роботодавців відзначили, що вони готові залишити незмінною зарплату своїм співробітникам при зменшенні кількості робочих годин. Тоді як 12,2% вважають, що зарплату логічно зменшити в такому випадку.

Нарешті, 28,7% роботодавців, які не готові розглянути перехід на 4-денний робочий тиждень у своїй компанії в якості експерименту відзначили, що це пов'язано з тим, що діяльність компанії не підходить для такого формату роботи, зменшить доходи компанії, сповільнить різні процеси в компанії, зменшить контроль за роботою співробітників.

Відзначимо, що дослідження провели аналітики Jooble на основі опитування 345 українських роботодавців у період з 8 червня по 8 липня 2021 року.

Нещодавно в Ісландії провели успішні експерименти з чотириденним робочим тижнемза участю 2,5 тис. людей. Працівники, які брали участь у випробуваннях, працювали 35-36 годин на тиждень.

Як заявили в Alda, «добробут працівників різко збільшився за цілою низкою показників: від відчуваного стресу та вигорання до балансу здоров'я та роботи і життя». Водночас, продуктивність та надання послуг залишалися незмінними або покращувались на більшості робочих місць під час експерименту.

Взимку 2021 року іспанський уряд затвердив національний пілотний проєкт із запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Експеримент, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

Упродовж останніх декількох років компанії в усьому світі тестують скорочення робочого тижня. Хоч і існують побоювання, що такі скорочення можуть призвести до зменшення продуктивності, результати експериментів доводять інше. Так, у Microsoft Japan продуктивність працівників зросла на 40% після запровадження 4-денного робочого тижня. Крім того, на 23% скоротилися витрати компанії на електроенергію та на 59% - обсяги друку документів.

Експеримент із чотириденним робочим тижнем запроваджували у компанії Perpetual Guardian у Новій Зеландії. Водночас заробітна плата залишалася незмінною. Тоді співробітники розповіли, що вони стали менше нервувати, продуктивність праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися. Водночас частина співробітників заявила, що у додатковий вихідний сумували за колегами та роботою. Згодом компанія вирішила вже повноцінно запустити скорочений робочий тиждень.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні буде 250 робочих та 115 вихідних днів. Тобто українці відпочиватимуть третину днів цього року.