Як українці ставляться до своїх колег: цікаві результати дослідження

Українці прагнуть до комфортної атмосфери не лише в особистому житті, але й на роботі

71% опитаних люблять співробітників

Як показало дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua, більше двох третин українців люблять своїх колег. Симпатія проявляється у допомозі в робочих питаннях, підтримці у складних моментах та просто у компліментах та добрих словах колегам.

Без жодних сумнівів симпатизують колегам 21% українців. Ще 50% відповіли, що скоріше люблять своїх колег. Отже, переважна більшість людей (71%) ставляться з теплотою до колег. 29% українців відчувають негатив до свого робочого колективу.

Чоловіки на 4% менше задоволені власними колегами, хоча кардинальної різниці у ставленні до колег по роботі у чоловіків та жінок немає.

Набагато цікавішим є розподіл за віком. Чим старша людина, тим більша її симпатія до колег. Лише кожен третій респондент із першої, наймолодшої категорії відповів позитивно на питання. Також відзначимо чудову ситуацію у найстаршій віковій групі.

Приводом до теплих почуттів на роботі є загальне позитивне ставлення до колег. Майже половина з тих, хто люблять колег, зазначає, що їм симпатичні всі колеги, або більшість із них (49%). Зближує колег також вирішення робочих питань та спільні проєкти. 35% опитаних відповіли, що найбільше симпатизують лише тим, із ким частіше спілкуються на роботі.

Українці схильні проявляти свої теплі почуття до колег незалежно від свят. У більшості випадків їхня симпатія чи любов до колег проявляється у допомозі в робочих питаннях. Також багато респондентів відповіли, що надають нематеріальну підтримку та допомогу колегам у складних моментах (36%), а також намагаються говорити компліменти чи просто добрі слова (30%).

Фактор статі на відповідях майже не позначається. Є лише один виняток: жінки майже удвічі частіше підтримують дружні стосунки поза роботою (21% проти 12% у чоловіків).

Причиною поганого ставлення до колег далеко не завжди є особисті конфлікти. Серед тих, хто не любить колег, 36% взагалі не вважають, що співробітників доречно любити. Ще 22% звинувачують у відсутності приємних стосунків на робочому місці колег, зазначивши, що їх немає за що любити.

Ще 9% українців негативно ставляться до колег по роботі у відповідь на їх погане ставлення. 15% респондентів зізналися, що в компаніях, де вони працюють, не прийняті приязні відносини у колективі.

У гендерному розрізі негативне ставлення до колег розрізняється. Так, чоловіки більш схильні бути закритими та не виявляти власну прихильність до колег. 44% чоловіків із тих, хто не любить своїх колег, зазначає, що не має звички тепло ставитись до представників колективу на роботі. У жінок, які негативно ставляться до колег, майже рівнозначними виявилися такі причини: «не маю звички тепло ставитися до колег» (28%), «їх немає за що любити – у нас неприємний колектив» (27%), інші причини – 25%.

Дані отримані в результаті опитування, проведеного експертно-аналітичним центром кадрового порталу grc.ua в січні 2022 року. В опитуванні взяли участь 558 респондентів із різних регіонів України.

Нагадаємо, більше половини українців негативно ставляться до трудоголізму, проте перепрацьовують.

Читайте також: