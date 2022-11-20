Без нового одягу, зате напідпитку: шокуюча соціологія з Росії
Росіяни не готові економити на спиртних напоях
Нове дослідження, пов'язане із ключовими трендами купівельної поведінки громадян країни-терористки РФ у третьому кварталі 2022 показало, на які товари та послуги жителі Росії готові скорочувати витрати більше і найменше. Результати дослідження шокують: виявляється, росіяни скоротили витрати на техніку більше, ніж на алкоголь. Про це пишуть російські ЗМІ.
На запитання відповідали як чоловіки, і жінки віком 18-65 років. Обов'язкова умова – вони мали жити у містах із населенням понад 1 млн осіб. Виявилося, що росіяни готові економити на чому завгодно, але не на алкоголі. Витрати на спиртне скорочують в останню чергу, на відміну від покупки електроніки (на неї вирішили не витрачатися 50% росіян) та покупки одягу (71%).
На яких товарах та послугах росіяни заощаджують насамперед:
- Купівля нового одягу – 71%.
- Розвага поза домом – 66%.
- Харчування поза домом – 65%.
- Заміна предметів домашнього вжитку – 54%.
- Щорічна відпустка – 52%.
- Купівля електроніки – 50%.
- Купівля їжі навинос та доставка готової їжі – 49%.
- Товари дорожчих брендів (перейшли на більш дешеві) – 49%.
- Розваги вдома – 37%.
- Споживання алкоголю – 36%.
Нагадаємо, при цьому у ХХІ сторіччі чверть громадян країни-терористки Росії досі вірять у чаклунів та астрологію.
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