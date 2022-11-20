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Без нового одягу, зате напідпитку: шокуюча соціологія з Росії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Без нового одягу, зате напідпитку: шокуюча соціологія з Росії 
Для громадян країни-терористки алкоголь важливіший за електроніку 
фото з відкритих джерел

Росіяни не готові економити на спиртних напоях

Нове дослідження, пов'язане із ключовими трендами купівельної поведінки громадян країни-терористки РФ у третьому кварталі 2022 показало, на які товари та послуги жителі Росії готові скорочувати витрати більше і найменше. Результати дослідження шокують: виявляється, росіяни скоротили витрати на техніку більше, ніж на алкоголь. Про це пишуть російські ЗМІ.  

На запитання відповідали як чоловіки, і жінки віком 18-65 років. Обов'язкова умова – вони мали жити у містах із населенням понад 1 млн осіб. Виявилося, що росіяни готові економити на чому завгодно, але не на алкоголі. Витрати на спиртне скорочують в останню чергу, на відміну від покупки електроніки (на неї вирішили не витрачатися 50% росіян) та покупки одягу (71%).  

На яких товарах та послугах росіяни заощаджують насамперед:

  • Купівля нового одягу – 71%.
  • Розвага поза домом – 66%.
  • Харчування поза домом – 65%.
  • Заміна предметів домашнього вжитку – 54%.
  • Щорічна відпустка – 52%.
  • Купівля електроніки – 50%.
  • Купівля їжі навинос та доставка готової їжі – 49%.
  • Товари дорожчих брендів (перейшли на більш дешеві) – 49%.
  • Розваги вдома – 37%.
  • Споживання алкоголю – 36%.  
Без нового одягу, зате напідпитку: шокуюча соціологія з Росії  фото 1

Нагадаємо, при цьому у ХХІ сторіччі чверть громадян країни-терористки Росії досі вірять у чаклунів та астрологію. 

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Теги: алкоголь послуги харчування відпустка росіяни

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