Росіяни не готові економити на спиртних напоях

Нове дослідження, пов'язане із ключовими трендами купівельної поведінки громадян країни-терористки РФ у третьому кварталі 2022 показало, на які товари та послуги жителі Росії готові скорочувати витрати більше і найменше. Результати дослідження шокують: виявляється, росіяни скоротили витрати на техніку більше, ніж на алкоголь. Про це пишуть російські ЗМІ.

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На запитання відповідали як чоловіки, і жінки віком 18-65 років. Обов'язкова умова – вони мали жити у містах із населенням понад 1 млн осіб. Виявилося, що росіяни готові економити на чому завгодно, але не на алкоголі. Витрати на спиртне скорочують в останню чергу, на відміну від покупки електроніки (на неї вирішили не витрачатися 50% росіян) та покупки одягу (71%).

На яких товарах та послугах росіяни заощаджують насамперед:

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Купівля нового одягу – 71%.

Розвага поза домом – 66%.

Харчування поза домом – 65%.

Заміна предметів домашнього вжитку – 54%.

Щорічна відпустка – 52%.

Купівля електроніки – 50%.

Купівля їжі навинос та доставка готової їжі – 49%.

Товари дорожчих брендів (перейшли на більш дешеві) – 49%.

Розваги вдома – 37%.

Споживання алкоголю – 36%.

Нагадаємо, при цьому у ХХІ сторіччі чверть громадян країни-терористки Росії досі вірять у чаклунів та астрологію.